Политолог Солонников: Профессионализм Шугалея послужит на благо Коми

Выдвижение кандидатуры социолога Максима Шугалея в Госсовет Коми — оправданный шаг партии «Родина», профессиональные качества кандидата послужат на благо жителей региона. На это указал в беседе с «Политикой Сегодня» директор АНО «Институт современного государственного развития» Дмитрий Солонников.

«Если бы он был на свободе, то, конечно, как любой грамотный социолог он бы помог республике. Такие люди во власти, обладающие компетенцией, бесспорно полезны», — поделился мнением эксперт.

Свободы сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и его коллегу, переводчика Самера Хасана Али Суэйфана лишили ливийские боевики. В плену россияне, проводившие в Северной Африке социологические исследования, находятся с мая 2019 года. Их похитили на территории, подконтрольной Правительству национального согласия Ливии, и удерживают в тюрьме «Митига».

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин верит, что судьба соотечественников сложится благополучно, благодаря широкой поддержке на родине.

«Это хорошо, что сейчас в публичной плоскости и уже на таком уровне представительной власти поднимается этот вопрос. Это должно посодействовать тому, чтобы быстрее освободили нашего социолога из плена. Надо всем работать: институту гражданского общества, власти, особенно дипломатическим представителям», - сказал он.

Солонников солидарен с коллегой: медийная и общественная поддержка сейчас нужны россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

«Поддержка соотечественников, находящихся за рубежом в трудных ситуациях, — это всегда важная гражданская позиция», — подчеркнул он.

Ранее партия «Родина» внесла Максима Шугалея в список партии на выборах в Госсовет. По мнению кандидата в президенты на выборах 2018 года, председателя партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, это решение партии свидетельствует о том, что Россия не бросает своих граждан в беде, и ускорит возвращение социологов на родину.