ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

Избиратели России предстоящей осенью будут голосовать на выборах не один, а три дня. На исполнение гражданского долга отдадут 11, 12 и 13 сентября. Досрочное голосование пройдет с 11 и 12 числа, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Центризбирком опробует формат трехдневного голосования в России. Уже в предстоящую кампанию избирателям предоставят даты 11, 12 и 13 сентября для прихода на участки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что даты 11 и 12 сентября определяют для проведения досрочного голосования.

Также осенью будет опробован опыт возможности проведения выборов на придомовых территориях. Требования к установленному там оборудованию ужесточат, добавила Памфилова.

На установленную ранее дату единого дня голосования, 13 сентября, планируются выборы глав 18 регионов РФ, выборы депутатов Заксобраний и депутатов городских дум пройдут в 11 и 22 центрах субъектов федерации соответственно.