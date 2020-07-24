Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

 ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре
Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

 Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

Песков о протестах в Хабаровске: никто не допустит раскачивания ситуации извне

 ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре
Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

 Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
11:55   24 Июля 2020
Общество

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

Избиратели России предстоящей осенью будут голосовать на выборах не один, а три дня. На исполнение гражданского долга отдадут 11, 12 и 13 сентября. Досрочное голосование пройдет с 11 и 12 числа, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Центризбирком опробует формат трехдневного голосования в России. Уже в предстоящую кампанию избирателям предоставят даты 11, 12 и 13 сентября для прихода на участки. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, отметив, что даты 11 и 12 сентября определяют для проведения досрочного голосования.

Также осенью будет опробован опыт возможности проведения выборов на придомовых территориях. Требования к установленному там оборудованию ужесточат, добавила Памфилова.

На установленную ранее дату единого дня голосования, 13 сентября, планируются выборы глав 18 регионов РФ, выборы депутатов Заксобраний и депутатов городских дум пройдут в 11 и 22 центрах субъектов федерации соответственно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#выборы #голосование #цик #памфилова #сентябрь #формат #трехдневный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...