Матвиенко сообщила о заражениях коронавирусом в Совфеде

Двое российских сенаторов отсутствуют на пятничном заседании Совета Федерации, так как заразились коронавирусом. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко на фоне заражения двух сенаторов COVID-19 призвала всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и быть предельно внимательными. Ситуация с коронавирусом в России значительно улучшилась, пишет РИА Новости. Однако, по мнению спикера Совфеда, это не означает окончания эпидемии.