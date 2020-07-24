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11:53   24 Июля 2020
Политика

Матвиенко сообщила о заражениях коронавирусом в Совфеде

Матвиенко сообщила о заражениях коронавирусом в Совфеде

Двое российских сенаторов отсутствуют на пятничном заседании Совета Федерации, так как заразились коронавирусом. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко на фоне заражения двух сенаторов COVID-19 призвала всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и быть предельно внимательными. Ситуация с коронавирусом в России значительно улучшилась, пишет РИА Новости. Однако, по мнению спикера Совфеда, это не означает окончания эпидемии.

"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования", — сказала она.

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Автор: Василий Пименов
#матвиенко #совфед #коронавирус

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