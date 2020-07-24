Комиссия Совфеда обсудила заокеанские фейки

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ провела заседание, посвященное фейковым новостям о России иностранного происхождения. «Политика Сегодня» рассказывает, кто, по данным сенаторов, ведет против России информационную войну.

В начале заседания участники сошлись во мнении, что недооценивать влияние фейков нельзя. В условиях пандемии коронавируса новостная повестка часто содержит недостоверные данные от зарубежных СМИ. Одна из наиболее распространенных тем – это «вмешательство» России в американские выборы.

«Доказательств, что мы собираемся это сделать, нет, но это уже неважно. Демократы будут разыгрывать эту карту и дальше. Причем абсолютно неясно, почему, согласно их утверждениям, мы будем вмешиваться на стороне Трампа, который принял антироссийских санкций гораздо больше, чем его предшественник», — заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Главный оппонент нынешнего президента Дональда Трампа на предстоящих выборах в ноябре – демократ Джо Байден. Пушков напомнил, что последний неоднократно высказывался о новых санкциях против России, если страна «вновь вмешается в ход выборов».

Великобритания предпочла аналогичную стратегию: Лондон обвинил Москву во вмешательстве в Brexit. По словам Пушкова, авторов фейковой информации не остановило даже прямое заявление премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Пушков добавил, что доклад комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности вскоре повторит судьбу отчета бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и будет забыт. Однако, в краткосрочной перспективе эти данные поддерживают «мощный антироссийский фон».

Совфед не обделил вниманием риторику прибалтийских политиков об «истинных итогах» Второй мировой войны. Пушков полагает, что страны Европы и дальше будут ставить под сомнение решающую роль СССР в победе над нацистской Германией:

«Польские и прибалтийские политики при активной или молчаливой поддержке ведущих стран Запада продолжат попытки возложить на СССР ответственность за Вторую мировую войну и будут постоянно подчеркивать приоритетную роль США и Великобритании в этой победе».

Новостные вбросы из-за океана коснулись и российской медицины. Запад уверен, что уменьшение количества зараженных коронавирусом в стране – не заслуга отечественных медиков, а «подтасовка статистики».

«На Западе недоумевают, почему РФ лучше справляется с пандемией, чем США или Британия. Этот факт им сложно принять, и они не хотят изучать свой плохой опыт. Гораздо проще обвинить РФ в подтасовке статистики», — объяснил Пушков.

Многие страны, вопреки международным обязательствам и принципам свободы слова, перешли к тактике закрытия российских СМИ. Сенаторы привели в пример закрытие телеканала RT на территории Латвии и Литвы. Страны объяснили это персональными санкциями против телеведущего Дмитрия Киселева, хотя он не возглавляет канал.

«Наша комиссия уже просила МИД РФ изучить возможные ответные санкции», — подчеркнул Пушков.

В завершении встречи члены комиссии постановили, что в сфере информации России нужно работать «на опережение» и вовремя опровергать недостоверные данные. Члены Совфеда также решили, что будут инициировать обсуждения в ПАСЕ и ОБСЕ политической цензуры в прибалтийских странах и неправомерного запрета на деятельность телеканал RT. Алексей Пушков призвал российские СМИ перепроверять информацию, получаемую из заграничных источников.

В заседании также принимали участие первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди и советник генерального директора МИА «Россия сегодня» Вероника Крашенинникова.