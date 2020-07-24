Королев: Россия спокойно проживет без "резиновых" помидоров из Турции

Россия и дальше может спокойно прожить без "резиновых" помидоров из Турции, считает член Общественного совета при Минсельхозе РФ, экс-заместитель министра сельского хозяйства Сергей Королев.

Инициатива об отмене квоты на томаты из Турции ранее поступила из Минэкономразвития РФ, однако в Плодоовощном союзе считают, что квота, наоборот, должна быть сохранена, а ввозная пошлина повышена. Россияне в течение пяти лет обходятся без турецких помидоров, покупая более качественную отечественную продукцию, сказал Королев в комментарии для Nation News.

"Россия уже обходится без турецких томатов фактически пять лет, совершенно спокойно живет без них. Люди питаются более качественной продукцией и уже забыли, что такое "резиновый" помидор", — констатировал эксперт.

Требования к условиям выращивания помидоров в Турции и РФ значительно отличаются, причем российские специалисты не имеют возможности контролировать качество турецкой продукции, отметил Королев. Он подчеркнул, что некачественные томаты из Турции могут подорвать экономику страны из-за низкой стоимости и убытков, которые по этой причине терпят отечественные аграрии.