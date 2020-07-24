ФАН и Медиагруппа "Патриот" обсудят судьбу собора Святой Софии в Стамбуле

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 24 июля проведут онлайн-эфир на тему "Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии. Как Эрдоган плюнул в душу православным".

Корреспондент ФАН, находящийся в Стамбуле, расскажет, как складывается обстановка вокруг собора. В онлайн-эфире примут участие депутат Госдумы Николай Земцов, ученый Алексей Лидов, религиозный и общественный деятель Андрей Кураев, греческий журналист Никос Сидиропулос и другие.

Задать свой вопрос на тему эфира можно на сайте ФАН. Трансляция будет доступна в 14:00 на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте". К участию в онлайн-конференции могут присоединиться все журналисты, независимо от своих политических предпочтений.