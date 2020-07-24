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 ЦИК РФ принял решение провести трехдневное голосование в сентябре

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Путин рассказал Трампу о "неплохой" обстановке с коронавирусом в Москве

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 Песков: Минские соглашения не нуждаются в расшифровке

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11:26   24 Июля 2020
Политика

Памфилова уточнила количество партий, которые смогут принять участие в выборах в ГД России

Памфилова уточнила количество партий, которые смогут принять участие в выборах в ГД России

Участие в предстоящих выборах в Государственную думу Российской Федерации сможет принять 41 партия, зарегистрированная в стране. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, еще девять политических объединений допустят до участия в дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

Избирательная кампания в Госдуму РФ начнется в 2021 году. Само голосование запланировано на 19 сентября.

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Автор: Юлия Яковлева
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