Памфилова уточнила количество партий, которые смогут принять участие в выборах в ГД России

Участие в предстоящих выборах в Государственную думу Российской Федерации сможет принять 41 партия, зарегистрированная в стране. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По словам Памфиловой, еще девять политических объединений допустят до участия в дополнительных выборах в нижнюю палату парламента.

Избирательная кампания в Госдуму РФ начнется в 2021 году. Само голосование запланировано на 19 сентября.