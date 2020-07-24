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11:03   24 Июля 2020
Общество

Беглов анонсировал создание мемориала в память о погибших из-за COVID-19 медиках

Беглов анонсировал создание мемориала в память о погибших из-за COVID-19 медиках

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил установить в городе памятник в честь погибших от коронавируса врачей.

На Малой Садовой улице в Петербурге уже есть стихийный мемориал памяти погибших во время пандемии медработников. Он расположен на строительном заборе, который был установлен вокруг Дома радио. Во время интервью для РИА Новости Беглов заявил, что намерен установить в городе постоянный памятник врачам.

"Все они совершили подвиг. Что касается места, то я считаю, что лучше всего для мемориала подходит проспект Медиков", — отметил губернатор.

Неофициальную "Стену памяти" на Малой Садовой рано или поздно придется демонтировать. Сейчас активисты размещают там фотографии врачей, которые боролись за жизни больных COVID-19, но сами не выжили. Люди приносят к стене цветы.

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Автор: Юлия Яковлева
#беглов #мемориал #стена памяти

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