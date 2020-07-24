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Беглов анонсировал создание мемориала в память о погибших из-за COVID-19 медиках
Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

 Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

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10:55   24 Июля 2020
Общество

Оперштаб заявил о 5811 новых случаев коронавируса в России

Оперштаб заявил о 5811 новых случаев коронавируса в России

Оперштаб сообщил новые данные о коронавирусе в России на 24 июля.

За последние сутки оперштаб зарегистрировал 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Около 25,4% новых пациентов сообщили, что не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За минувшие сутки 8444 заболевшим удалось победить болезнь.

Всего в России выздоровело более 580 тысяч человек с начала вспышки пандемии. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что летальность от инфекции в России составила 1,62%. По данным ведомства, это один из самых низких показателей смертности в результате заболевания коронавирусом в мире.

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус #COVID-19 #оперштаб

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