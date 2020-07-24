Оперштаб заявил о 5811 новых случаев коронавируса в России

Оперштаб сообщил новые данные о коронавирусе в России на 24 июля.

За последние сутки оперштаб зарегистрировал 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Около 25,4% новых пациентов сообщили, что не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За минувшие сутки 8444 заболевшим удалось победить болезнь.

Всего в России выздоровело более 580 тысяч человек с начала вспышки пандемии. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что летальность от инфекции в России составила 1,62%. По данным ведомства, это один из самых низких показателей смертности в результате заболевания коронавирусом в мире.