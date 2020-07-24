Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил о первых перестановках в правительстве региона.

Как сообщает РИА Новости, администрацию региона покинул первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов. Его место займет Александр Никитин. Ранее он был руководителем комитета, возглавляемого Дегтяревым в Госдуме.

Также ожидается уход зампреда правительства края Юрия Золочевского. Своей должности лишится советник губернатора Захар Синяговский, так как он планирует сосредоточиться на партийной работе. Ранее он исполнял обязанности руководителя краевого отделения ЛДПР.