Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о том, что собирается осмотреть подведомственную ему территорию. Начать он планирует с северных и восточных частей региона.

Информация о подобном решении появилась 24 июля. Ее озвучил сам Дегтярев во время проведения прямой трансляции в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Однако точного маршрута пока нет.

"Будем решать на аппаратном уровне", — отметил он.

Также член партии ЛДПР подчеркнул, что передвигаться собирается на машине ранее арестованного по обвинению в организации двух убийств в 2004-2005 годах Сергея Фургала без сопровождения представителей правоохранительных органов. Однако в поездке будет участвовать второй автомобиль — на случай непредвиденных ситуаций.