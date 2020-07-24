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 Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края
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10:45   24 Июля 2020
Политика

Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о том, что собирается осмотреть подведомственную ему территорию. Начать он планирует с северных и восточных частей региона.

Информация о подобном решении появилась 24 июля. Ее озвучил сам Дегтярев во время проведения прямой трансляции в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Однако точного маршрута пока нет.

"Будем решать на аппаратном уровне", — отметил он.

Также член партии ЛДПР подчеркнул, что передвигаться собирается на машине ранее арестованного по обвинению в организации двух убийств в 2004-2005 годах Сергея Фургала без сопровождения представителей правоохранительных органов. Однако в поездке будет участвовать второй автомобиль — на случай непредвиденных ситуаций.

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Автор: Юлия Яковлева
#хабаровск #поездка #дегтярев

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