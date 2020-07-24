Крым примет пять миллионов россиян до конца туристического сезона

К 24 июля 2020 года курорты Крыма приняли уже один миллион отдыхающих, заявил глава Республики Сергей Аксенов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «Политике Сегодня», что к октябрю эта цифра может вырасти в пять раз.

«Думаю, что Крым примет около пяти миллионов туристов к концу туристического сезона. <…> Но нужно учитывать, что Крым начал полноценно принимать посетителей только в июле. Это значит, что даже при таком большом потоке республике не удастся побить рекорд прошлого "спокойного" года. Тогда Крым принял около семи миллионов туристов», — объяснил специалист.

Барзыкин обратил внимание, что количество отдыхающих за сезон высчитывается из степени заполнения средств размещения граждан. Аксенов ранее заявлял, что загрузка отелей на Южном берегу достигает 95 процентов, а во многих 4-х и 5-звездочных гостиницах все номера уже проданы до конца лета.

Вице-президент Российского союза туриндустрии в разговоре с корреспондентом «ПС» предположил, что из-за позднего старта туристический сезон у россиян может продлиться до поздней осени. Впрочем, показатели прошлого года все равно преодолеть не удастся: Барзыкин напомнил, что многие санатории получили указ не превышать 60-процентную заполняемость в целях безопасности.

По словам главы республики, больше всего отдыхающих прибыли в Крым на личном транспорте через Керченский мост (63%). 32% туристов решили добраться по воздуху, и лишь 5% приехали на поезде.