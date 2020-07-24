Дегтярев связал митинги в Хабаровске с работой иностранных агентов

Незаконные митинги, которые несколько дней продолжаются в Хабаровске, могут сопровождаться провокациями. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев.

Речь идет о несанкционированных акциях, поводом для которых стал арест экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации и совершении убийств, пишет ТАСС.

По словам Дегтярева, к нему поступила информация от правоохранителей, которые рассказали, кто стоит за происходящим в Хабаровске. К организации незаконных митингов причастны иностранные граждане, ранее пытавшиеся аналогичным образом дестабилизовать обстановку в Москве, где летом прошлого года были беспорядки.