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10:05   24 Июля 2020
Происшествия

Полиция Украины планирует искать сбежавшего в лес "полтавского захватчика" с вертолетов

Полиция Украины планирует искать сбежавшего в лес "полтавского захватчика" с вертолетов

Поисками злоумышленника, который захватил, а после отпустил полицейского под Полтавой, возможно, будут заниматься с воздуха. МВД Украины прорабатывает такой план. Освободив заложника-офицера, мужчина сбежал в лес. Его до сих пор не нашли.

Поиски сбежавшего в лес захватчика украинского полицейского под Полтавой будут, скорее всего, вестись и с воздуха. Как сообщили в Нацполиции региона, сейчас решается этот вопрос.

Мужчина по имени Роман Скрипник накануне взял в заложники офицера полиции, но после отпустил его и сбежал в лес. Поиски идут, но результатов пока не приносят. Отмечается, что этим захватом мужчина хотел добиться освобождения от уголовной ответственности по некоему делу.

Теперь ему инкриминируют сразу три статьи УК Украины: "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", "Захват работника правоохранительного органа как заложника", а также "Незаконное обращение с боеприпасами".

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Автор: Василий Пименов
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