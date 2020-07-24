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Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

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10:02   24 Июля 2020
Политика

ФАН: Украина и НАТО в пылу "противостояния с РФ" потеряли контроль над собственными ВС

ФАН: Украина и НАТО в пылу "противостояния с РФ" потеряли контроль над собственными ВС

Частые военные происшествия в ВС Украины и НАТО показывают, что они в пылу "противостояния с РФ" потеряли контроль над собственными вооружениями, пишет Федеральное агентство новостей.

Пока Запад и Украина увлечены "сдерживанием России", на их самолетах и кораблях регулярно случаются ЧП. ФАН проанализировал статистику и пришел к выводу, что в погоне за идеей "противостояния" НАТО и Киев, которые тратят огромные суммы на "оборонку", потеряли контроль за своими военными силами.

За 2019 год корабли НАТО и Украины горели едва ли не каждый месяц, а истребители F-16, F-22 и F-35 постоянно терпели крушение. Такая "традиция" сохранилась и в 2020 году. На суше происшествий тоже случилось немало: танковые учения проходили с весомым ущербом для самих военных, и дело не только в технике. Например, украинский военнослужащий потерял ориентировку и вместо мишени ударил по другой боевой машине пехоты своего подразделения, что привело к гибели его командира.

Страны НАТО и Украина не способны справиться со своими проблемами и ждут "противостояния с Москвой", но РФ на "войну" все не приходит и не приходит, резюмирует ФАН.

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Автор: Илья Романович
#россия #украина #нато #чп #вс #вооруженные силы

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