Частые военные происшествия в ВС Украины и НАТО показывают, что они в пылу "противостояния с РФ" потеряли контроль над собственными вооружениями, пишет Федеральное агентство новостей.

Пока Запад и Украина увлечены "сдерживанием России", на их самолетах и кораблях регулярно случаются ЧП. ФАН проанализировал статистику и пришел к выводу, что в погоне за идеей "противостояния" НАТО и Киев, которые тратят огромные суммы на "оборонку", потеряли контроль за своими военными силами.

За 2019 год корабли НАТО и Украины горели едва ли не каждый месяц, а истребители F-16, F-22 и F-35 постоянно терпели крушение. Такая "традиция" сохранилась и в 2020 году. На суше происшествий тоже случилось немало: танковые учения проходили с весомым ущербом для самих военных, и дело не только в технике. Например, украинский военнослужащий потерял ориентировку и вместо мишени ударил по другой боевой машине пехоты своего подразделения, что привело к гибели его командира.

Страны НАТО и Украина не способны справиться со своими проблемами и ждут "противостояния с Москвой", но РФ на "войну" все не приходит и не приходит, резюмирует ФАН.