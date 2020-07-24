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Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

Дегтярев приступил к формированию своей команды в правительстве Хабаровского края

 Дегтярев намерен посетить районы Хабаровского края

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9:53   24 Июля 2020
Политика

Кадыров ввел санкции против госсекретаря США

Кадыров ввел санкции против госсекретаря США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех имеющихся в республике санкций против государственного секретаря США Майка Помпео, пишут российские СМИ.

"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его (Майка Помпео. — Прим. ред.) счета. То же самое они сделали против меня", — сказал чеченский глава.

Кадыров заявил, что отменяет ранее озвученное американскому госсекретарю приглашение приехать в регион. Глава Чечни выразил недоумение, что в список санкций США попали его супруга и дочери, пишет РИА Новости.

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Автор: Илья Романович
#кадыров #чечня #помпео

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