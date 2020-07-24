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9:52   24 Июля 2020
Армия

Вашингтон и Лондон устроили истерику из-за "испытаний" Россией противоспутникового оружия

Вашингтон и Лондон устроили истерику из-за "испытаний" Россией противоспутникового оружия

Москва запустила объект с "оружейными характеристиками" в космос. Такие обвинение высказал глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит, пишут СМИ.

По словам Смита, Великобритания встревожена тем, каким образом Россия испытана один из своих спутников. Речь идет о том, что Москва выпустила с него снаряд. Подобные действия угрожают мирному использованию космического пространства в связи с появлением обломков.

Вице-маршал у себя в Twitter призвал российскую сторону сотрудничать с Великобританией и другими государствами и придерживаться ответственного поведения в космосе. О каком именно спутнике идет речь, глава британской космической программы не объяснил. Накануне с подобными обвинениями в адрес РФ выступили власти США.

Скорее всего, речь шла о российских спутниках-инспекторах, которые способны маневрировать в космическом пространстве и приближаться к другим объектам. Кроме этого, аппараты могут проводить внешний осмотр объектов, дозаправку и ремонт спутников.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #британия #смит

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