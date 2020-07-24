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9:16   24 Июля 2020
Политика

Появилось видео, как истребитель США "прицепился" к пассажирскому авиалайнеру Ирана

Появилось видео, как истребитель США "прицепился" к пассажирскому авиалайнеру Ирана

Видео инцидента с истребителем США и иранским пассажирским лайнером в небе над территорией Сирии появилось в Сети.

Истребитель F-15 ВВС США опасно сблизился с пассажирским бортом Mahan Air в районе Эт-Танф. Пилот пассажирского судна постарался уйти от столкновения с американским самолетом, и из-за чего несколько человек получили травмы. После инцидента авиалайнер высадил пассажиров в Бейруте и вернулся в Тегеран.

В Америке опасный маневр истребителя назвали "профессиональным перехватом, который соответствует международным стандартам". МИД Ирана в свою очередь намерен разобраться в произошедшем и принять политические и правовые меры, пишет РИА Новости.

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Автор: Ирина Большунова
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