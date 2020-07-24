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8:56   24 Июля 2020
Общество

Комаровский призвал родителей оградить детей от домашней аптечки

Комаровский призвал родителей оградить детей от домашней аптечки

Дети, даже во время болезни, продолжают изучать мир. Об этом написал на своей странице в Instagram врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист напоминает, что лекарства нужно прятать от детей в любой ситуации — даже когда они болеют. Сообщение он сопроводил снимком, где ребенок, перевалившись через перила детской кроватки, тянется к бутылочке с лекарством.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали позицию доктора. Так, один из пользователей рассказал о случаях, когда ребенок выхватывал лекарства прямо из рук. Другая подписчица вспомнила, что как-то она уронила таблетку, а ребенок незамедлительно ее проглотил.

Болеющего ребенка можно эффективно отвлечь игрой с куклой, подчеркнули в комментариях.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дети #таблетки #Комаровский

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