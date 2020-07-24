Комаровский призвал родителей оградить детей от домашней аптечки

Дети, даже во время болезни, продолжают изучать мир. Об этом написал на своей странице в Instagram врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист напоминает, что лекарства нужно прятать от детей в любой ситуации — даже когда они болеют. Сообщение он сопроводил снимком, где ребенок, перевалившись через перила детской кроватки, тянется к бутылочке с лекарством.

Пользователи соцсети в комментариях поддержали позицию доктора. Так, один из пользователей рассказал о случаях, когда ребенок выхватывал лекарства прямо из рук. Другая подписчица вспомнила, что как-то она уронила таблетку, а ребенок незамедлительно ее проглотил.

Болеющего ребенка можно эффективно отвлечь игрой с куклой, подчеркнули в комментариях.