Российское гражданство стало проще получать с 24 июля

Закон об упрощении получения гражданства России вступил в силу. Об этом сообщает РБК.

Президент РФ Владимир Путин подписал документ в апреле 2020 года. Согласно ему, иностранцы и лица без гражданства, постоянно живущие в РФ, смогут не сохранить гражданство другой страны.

Родившиеся в СССР и его бывших республиках люди, которые не получили гражданства, могут претендовать на его получение в России без требования об обязательном трехлетнем проживании в стране. Такие же условия и для иностранцев, которые три года состоят в браке с гражданином РФ, живут в стране или имеют хотя бы одного родителя с российским паспортом.

Гражданам Украины, Молдавии, Белоруссии также были упрощены условия получения гражданства РФ, отмечает РБК со ссылкой на РАПСИ. Не имея действительного вида на жительство в РФ, они могут подать заявление без соблюдения срока проживания в стране.