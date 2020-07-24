Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

Китай в ответ на требования Вашингтона о закрытии генерального консульства в Хьюстоне потребовал прекратить работу генконсульства США в городе Чэнду провинции Сычуань. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Пекин в пятницу утром уведомил посольство Соединенных Штатов о решении отозвать лицензию у генерального консульства США в Чэнду. Китай потребовал от Вашингтона, чтобы дипмиссия в провинции Сычуань прекратила любую деятельность и мероприятия.

Госдепартамент ранее потребовал от Поднебесной закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, штат Техас. Официальный представитель дипведомства Морган Ортэгус объяснила, что власти США поручили закрыть китайское диппредставительство в целях защиты прав интеллектуальной собственности и личных данных американских граждан.