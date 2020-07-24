Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российское гражданство стало проще получать с 24 июля

Российское гражданство стало проще получать с 24 июля

 Новые вакцины не смогут заменить "старые" из-за цены и эффективности, заявила биолог

Новые вакцины не смогут заменить "старые" из-за цены и эффективности, заявила биолог
Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

 Кадровые перестановки прошли в правительстве Забайкалья

Кадровые перестановки прошли в правительстве Забайкалья
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Российское гражданство стало проще получать с 24 июля

Российское гражданство стало проще получать с 24 июля

 Новые вакцины не смогут заменить "старые" из-за цены и эффективности, заявила биолог

Новые вакцины не смогут заменить "старые" из-за цены и эффективности, заявила биолог
Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

 Кадровые перестановки прошли в правительстве Забайкалья

Кадровые перестановки прошли в правительстве Забайкалья
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
7:38   24 Июля 2020
Политика

Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

Китай "зеркально" потребовал от США закрыть генконсульство

Китай в ответ на требования Вашингтона о закрытии генерального консульства в Хьюстоне потребовал прекратить работу генконсульства США в городе Чэнду провинции Сычуань. Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНР.

Пекин в пятницу утром уведомил посольство Соединенных Штатов о решении отозвать лицензию у генерального консульства США в Чэнду. Китай потребовал от Вашингтона, чтобы дипмиссия в провинции Сычуань прекратила любую деятельность и мероприятия.

Госдепартамент ранее потребовал от Поднебесной закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, штат Техас. Официальный представитель дипведомства Морган Ортэгус объяснила, что власти США поручили закрыть китайское диппредставительство в целях защиты прав интеллектуальной собственности и личных данных американских граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #китай #хьюстон #сычуань #чэнду

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...