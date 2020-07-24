Кадровые перестановки прошли в правительстве Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов осуществил ряд кадровых перестановок в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-службе правительства.

Должность первого заместителя председателя правительства региона займет Андрей Кефер. Ранее он работал исполняющим обязанности зампреда правительства Забайкалья, курирующего краевое министерство финансов.

Кефер в новой должности займется координированием нацпроектов и государственных программ. В частности, на нем будет взаимодействие краевых федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, он будет заниматься проектной деятельностью, а также планировать соцразвитие центров экономического роста и контролировать работу зампреда правительства и министерств.

Агяма Ванчикова заняла должность заместителя губернатора по вопросам соцразвития, Татьяна Цымпилова — зампреда правительства края по вопросам координации Минкульта, Минспорта и Минобразования, а Инна Щеглова — зампреда по координации Минтруда, Минздрава и департамента ЗАГС Забайкалья.

Исполняющим обязанности главы министерства культуры региона назначена Наталья Лиценберг. Евгений Казаченко станет исполнять обязанности руководителя Минтруда Забайкалья.