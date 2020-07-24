Новые вакцины не смогут заменить "старые" из-за цены и эффективности, заявила биолог

Вакцины, которые ученые разрабатывают сегодня, с меньшей долей вероятностью вытеснят с рынка "старые". Причиной этому является дороговизна новых продуктов и эффективность привычных.

Последние легко справляются с вирусами, с которыми человеку пришлось столкнуться до начала эпидемии COVID-19. Такой информацией поделилась профессор американского Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

"Вакцины нового типа вряд ли вытеснят "старые" вакцины. От гриппа продолжат делать старые вакцины, и мы будем их использовать, потому что они дешевы и более-менее эффективны. Для "вытеснения" потребуется работа рыночных механизмов", — отметила специалист.

По ее словам, "старые" вакцины на территории США стоят 50 долларов, а цена на новую может достигать 1,5 тысячи долларов. Поэтому, сколько людей сделает выбор в пользу новых продуктов – сложный вопрос, считает Баранова. В завершении медик подчеркнула, что не думает, что в скором времени рынок вакцин ждет настоящая революция.