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5:55   24 Июля 2020
Политика

Дегтярев сообщил о первых изменениях в составе правительства Хабаровского края

Дегтярев сообщил о первых изменениях в составе правительства Хабаровского края

Три важных чиновника администрации Хабаровского края уступят свои должности. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

Он сообщил, что из администрации ушел первый зампред правительства Владимир Хлапов. Заявление было подписано губернатором. Вместо него будет назначен Александр Никитин — руководитель аппарата комитета Госдумы РФ, который возглавлял Дегтярев.

Врио губернатора ждет по почте заявление об уходе зампреда правительства края Юрия Золочевского, которое также будет подписано.

Дегтярев отметил, что с поста советника губернатора уйдет Захар Синяговский — он сосредоточится на работе в партии ЛДПР. Ранее чиновник был исполняющим обязанности руководителя ЛДПР в крае.

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Автор: Илья Романович
#правительство #хабаровский край #дегтярев

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