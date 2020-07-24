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5:19   24 Июля 2020
Общество

Решение Зеленского повысить цены на газ безосновательно — Тимошенко

Решение Зеленского повысить цены на газ безосновательно — Тимошенко

Власти Украины приняли решение на семь процентов повысить цены на газ. Об этом заявила депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире канала "112 Украина".

Орган, который прямо подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому, принял решение повысить цены на газ на семь процентов. Для повышения цены на газ нет абсолютно никаких оснований, заявила Тимошенко.

"За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ", — отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что рыночные цены на газ, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа. Она не понимает подобного решения органа.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #тимошенко #зеленский

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