Эколог рассказал, как не надо сушить одежду после стирки

Сушить белье на свежем воздухе не всегда безопасно для здоровья. Об этом рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

По словам эксперта, при сушке белья на улице вместо свежести зачастую можно приобрести целый список осевших на нем канцерогенов: тяжелые металлы, сажу, пыль от стирания тормозных колодок и шин.

"Сырое белье за окном будет работать в качестве фильтра", — объясняет эколог радио Sputnik.

Долгий контакт с этими частицами на постельном белье вредит работе легких и увеличивает шанс получения опухоли, отмечает Ястребцев. Он объяснил, это происходит по причине того, что в постели мы проводим минимум около восьми часов в день. Избежать негативного воздействия по этой причине очень сложно.