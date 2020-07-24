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4:17   24 Июля 2020
Общество

Правительство РФ обсудит субсидирование ежемесячных детских выплат

Правительство РФ обсудит субсидирование ежемесячных детских выплат

Российское правительство обсудит выделение средств Министерству труда для предоставления сумм регионам РФ на ежемесячные выплаты семьями с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Ожидается, что на заседании рассмотрятся вопросы выделения средств из резервного фонда бюджетных ассигнований, которые пойдут на субсидии субъектов РФ. Целью является софинансирование расходов региона по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты.

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходов регионов, возникающее при назначении ежемесячных выплат нуждающимся семьям с детьми. Об этом пишет агентство "Прайм".

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Автор: Борис Нестеров
#бюджет #правительство рф #детские выплаты

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