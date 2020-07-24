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3:29   24 Июля 2020
Общество

Центробанк может ввести пенсионный налоговый вычет в РФ

Центробанк может ввести пенсионный налоговый вычет в РФ

Налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч рублей поможет гражданам в самостоятельном накоплении пенсий. Данную инициативу выдвинули "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" (НАПФ).

Фонды с таким предложением обратились к Центробанку России. В своем обращении они указали, что социальный налоговый вычет предоставляется в настоящее время на сумму до 120 тысяч рублей в год. Эта цифра не индексировалась уже десять лет, уточняют представители фондов.

Газета "Известия" подчеркивает, что инициаторы предлагают увеличить сумму до 400 тысяч рублей (или же 6% от зарплаты), а также ввести ее в отдельный налоговый вычет. Это позволит возвращать гражданам до 52 тысяч рублей в год с добровольных взносов на пенсию.

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Автор: Яна Либерман
#налог #цб #пфр

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