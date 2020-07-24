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2:46   24 Июля 2020
Общество

Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза

Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР. Об этом госсекретарь заявил во время выступления в библиотеке Ричарда Никсона, передает CNN.

Помпео начал перечислять ошибки китайских властей, заявляя, что они идут по курсу СССР. В числе так называемых оплошностей — отчуждение стран-партнеров и отрицание прав собственности, а также верховенства закона. Госсекретарь назвал главу Китая Си Цзиньпиня "настоящим сторонником провалившейся тоталитарной идеологии".

При этом Помпео отметил, что в отличие от Советского союза Китай "глубоко интегрирован" в мировую экономику. Однако Пекин в большей степени зависит от Соединенных Штатов, а не наоборот, добавил Помпео.

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Автор: Яна Либерман
#сша #китай #Пампео

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