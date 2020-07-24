Бизнесмены Петербурга объединятся в сообщества для саморегуляции после открытия заведений

Правительство Петербурга во главе с Александром Бегловым договорилось с бизнесом по поводу введения дополнительных мер безопасности, введеными ранее Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Участники совещания решили ввести саморегуляцию рынка. Она подразумевает создание сообществ крупных представителей бизнеса.

Елин отметил, что работа внутри сообществ будет нацелена не только на отслеживание ситуации по внедрению мер безопасности, но и на совершенствование стандартов.

Бизнесмены также будут отвечать на публичные обязательства о выполнении мер, применении чек-листов и регулярном предоставлении сведений горожанам о том, какие меры безопасности предпринимаются.

Смольный сообщает, что выработка совместных действий будет способствовать снижению риска распространения COVID-19.