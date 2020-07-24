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1:33   24 Июля 2020
Политика

МИД Ирана заявил, что привлечет США к ответственности в истории с иранским самолетом

МИД Ирана заявил, что привлечет США к ответственности в истории с иранским самолетом

Тегеран заявил, что Вашингтон ответит за инцидент с пассажирским самолетом иранской авиакомпании Mahan Air рейса Тегеран-Бейрут в сирийском воздушном пространстве. Об этом объявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Американский истребитель помешал полету пассажирского самолета Airbus A310 в районе военной базы США в Сирии Эт-Танф. По версии СМИ, истребитель F-15 ВВС США выполнял опасные маневры вблизи лайнера, в результате чего экипаж воздушного судна был вынужден выполнить некие экстренные действия для уклонения, из-за которых травмировались пассажиры.

Известно, что по прилете в Бейрут (Ливан) пострадавших госпитализировали медики. В МИД Ирана изучают детали происшествия.

"После сбора данных будут приняты политические и правовые меры", — сообщил официальный представитель ведомства Аббас Мусави.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #иран #политика #ливан

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