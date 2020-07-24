Захарова предложила Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

МИД России готов помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому расшировать текст Минских соглашений. Так прокомментировала соответствующее заявление официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат с иронией отметила, что если человек признается в непонимании того, что написано в договоре, ему можно посочувствовать, а также поблагодарить его за откровенность. По ее словам, теперь становится очевидным, почему последние годы реализация договоренностей "буксует".

Захарова добавила, что МИД РФ готов оказать Зеленскому помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что написано в минских соглашениях, подписанных прошлым президентом Украины.

Также она отметила, что это не просто соглашение и исторический документ, который стал "результатом многочасового марафона" и прошел через СБ ООН, являясь признанным на международном уровне, но и вопрос о жизнях людей. Захарова подчеркнула, что вопрос в том, что уже многие годы люди ждут, когда наконец Киев начнет его реализовывать.