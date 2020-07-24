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0:46   24 Июля 2020
Общество

Рогозин заявил о намерении совместного осваивания Луны Россией и Китаем

Рогозин заявил о намерении совместного осваивания Луны Россией и Китаем

Россия с высокой долей вероятности будет вести освоение Луны и строительство на спутнике научной базы вместе с Китаем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава российской госкорпорации в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил, что недавно с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянем они договорились, что освоение Луны и построение на ней базы, скорее всего, Россия и Китай будут осуществлять вместе.

Также он подчеркнул, что глубоко уважает китайских коллег. Он отметил, что у КНР в этом году уже было несколько аварий, однако они "не хватаются за сердце". По словам Рогозина, они продолжают работать, испытывать характер и гнуть свою линию.

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Автор: Яна Либерман
#россия #китай #луна #освоение

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