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0:22   24 Июля 2020
Общество

Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

Депутаты фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратились в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело из-за того, что США "незаконно тестировали" бактериологическое оружие на украинцах. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство приводит заявление соавтора обращения, депутата Верховной рады Рената Кузьмина. На своей странице в Facebook он обнародовал очередной депутатский запрос об американских бактериологических лабораториях на Украине.

Кузьмин отметил, что вместе с главой фракции Виктором Медведчуком они обратились к главе СБУ Ивану Баканову. Парламентарии потребовали возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших за собой жертвы из-за заражения украинцев экзотическими для региона болезнями.

Согласно данным партии, со стороны США американские бактериологические лаборатории на Украине курировали экс-сенатор Ричард Лугар и экс-президент США Барак Обама. Украину представляли различные чиновники министерства охраны здоровья, в том числе бывшая исполняющая обязанности министра — Ульяна Супрун.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #верховная рада #биологическое оружие

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