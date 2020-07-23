Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

 Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"

Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"
Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

 Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС

Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

Депутаты Рады потребовали от СБУ проверить информацию о бактериологическом оружии США

 Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"

Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"
Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

 Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС

Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
23:41   23 Июля 2020
Политика

Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Расшифровка пунктов необходима для понимания, какие условия может выполнить руководство страны, а какие нет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в процессе посещения КПП "Станица Луганская".

Руководитель страны отметил, что в настоящий момент правительство и Контактная группа в Минске обсуждают детали бессрочного режима прекращения огня между Киевом и Донецком. По его словам, тактика Украины состоит в том, чтобы разбираться во всех деталях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Киевская власть требует расшифровки всех пунктов соглашения, отметил Зеленский. Она хочет видеть, в состоянии ли Украина выполнить то или иное требование. Также президент подчеркнул необходимость понимания, кто будет выполнять определенные пункты и, соответственно, нести ответственность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#днр #минские соглашения #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...