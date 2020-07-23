Зеленский заявил о необходимости расшифровки всех пунктов Минских соглашений

Расшифровка пунктов необходима для понимания, какие условия может выполнить руководство страны, а какие нет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в процессе посещения КПП "Станица Луганская".

Руководитель страны отметил, что в настоящий момент правительство и Контактная группа в Минске обсуждают детали бессрочного режима прекращения огня между Киевом и Донецком. По его словам, тактика Украины состоит в том, чтобы разбираться во всех деталях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Киевская власть требует расшифровки всех пунктов соглашения, отметил Зеленский. Она хочет видеть, в состоянии ли Украина выполнить то или иное требование. Также президент подчеркнул необходимость понимания, кто будет выполнять определенные пункты и, соответственно, нести ответственность.