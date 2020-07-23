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22:54   23 Июля 2020
Общество

Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"

Муратова застало врасплох психологическое и сексуальное насилие в редакции "Новой газеты"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов узнал об эпизодах харассмента в редакции издания спустя два года после того, как они произошли. В связи с этим "Новая" приняла регламент против психологического и сексуального насилия.

Журналистка "Новой газеты" Елизавета Кирпанова рассказала, что в 2018 году во время обсуждения рабочих вопросов один из специальных корреспондентов издания поцеловал ее в губы и сказал при этом, что такое поведение означает "харассить". Также одна из редакторов "Новой" на условиях анонимности рассказала о конфликте, который произошел у нее с тем же спецкором, шлепнувшим ее по ягодицам. Бывшая сотрудница газеты Екатерина Фомина также пострадала от действий 66-летнего обозревателя Леонида Никитинского, ударившего ее по той же части тела, пишет "Лента.ру".

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что нет ничего удивительного в том, что именно "Новая газета" выступила в защиту Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП. Милонов напомнил, что артист был одним из "излюбленных шутов" либеральной оппозиции. Об этом он сообщил в интервью Федеральному агентству новостей.

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Автор: Яна Либерман
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