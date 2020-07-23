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22:07   23 Июля 2020
Политика

Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС

Десять заражений коронавирусом зафиксировали в секретной тюрьме ПНС

Контролируемая сторонниками Правительства национального согласия (ПНС) Ливии секретная тюрьма оказалась подвержена эпидемии коронавируса. Об этом сообщает арабский телеканал 218 TV.

Согласно данным источников телеканала, в подконтрольной Абдель Хамиду Мадлуге и Ганиве Кикли (известен как Ганива) секретной тюрьме среди заключенных было выявлено десять случаев заражения COVID-19.

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял, что все случаи инфицирования коронавирусом в стране — привозные.

Ранее ФАН сообщал, что население прилегающих к морскому порту Мисураты территорий перекрывает дороги бетонными блоками и покрышками. Местные жители пытаются отгородиться от прибывающих из Турции наемников. Известно, что с грузового судна сошли люди, числе которых есть больные COVID-19.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #пнс #коронавирус

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