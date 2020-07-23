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Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

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21:07   23 Июля 2020
Политика

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Дипломатические ведомства Турции и России находятся в постоянном взаимодействии, поскольку у двух стран есть и совместные интересы, и взаимные разногласия. Сергей Лавров и Мемлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Закавказье.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Армений стало главной темой телефонных переговоров между министрами иностранных дел России и Турции. Как сообщается на официальном сайте МИД РФ, Сергей Лавров отметила необходимость сдерживать обе стороны конфликта, чтобы не допустить его эскалации, для чего необходима активизация Анкары.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили текущую ситуацию в Ливии и перспективы нормализации обстановки в стране с переходом к внутриливийскому диалогу в рамках рекомендации ООН. В конце разговора собеседники затронули тему совместной борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор: Яна Либерман
#лавров #Чавошоглу #армяно-азребайджанский конфликт

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