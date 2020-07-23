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21:01   23 Июля 2020
Общество

Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Турции возрастает, в данный момент в стране более 222 тыс. зараженных. Российским гражданам лучше воздержаться от поездок за границу, считает член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Сейчас Турция ведет переговоры с РФ о возобновлении авиасообщения и после нескольких месяцев запретов на выезды и перелеты в другие страны ждет огромного потока туристов, пишет ФАН. Перенджиев обеспокоен, что открытие границ грозит прежде всего притоком потенциальных разносчиков вируса, пренебрегающих строгими мерами безопасности.

Эксперт предложил правительствам стран, возобновляющим авиасообщение, заранее продумать все меры безопасности в сфере здравоохранения и убедиться, что во время вылета всех пассажиров будут проверять на COVID-19, салон самолета будет проходить тщательное обеззараживание, а в случае выявления инфекции зараженных будут помещать на карантин неподалеку от аэропорта.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #туризм #перенджиев #COVID-19

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