Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала
Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала
Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
20:47   23 Июля 2020
Политика

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Онлайн-эфир на тему "Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии. Как Эрдоган плюнул в душу православным" 24 июля проведут Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

По словам специального корреспондента ФАН Владимира Тулина, который сейчас находится в Стамбуле, анонс первой молитвы в соборе Святой Софии вызвал огромный ажиотаж.

В 1453 году Софийский собор был обращен в мечеть, а позже, в 1935 году Мустафа Кемаль Ататюрк превратил его в музей. В настоящее время Анкара по инициативе главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделала шаг в прошлое, вернув собору статус мечети.

"Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия", — сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках прямого эфира, агентство свяжется с Тулиным, чтобы выяснить нынешнюю обстановку вокруг собора. Также ФАН обсудит с экспертами, чем грозит мировой культуре смена статуса собора Святой Софии.

Прямой эфир можно посмотреть 24 июля в 12:00 по ссылке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#турция #эрдоган #собор святой софии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...