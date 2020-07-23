Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Онлайн-эфир на тему "Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии. Как Эрдоган плюнул в душу православным" 24 июля проведут Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

По словам специального корреспондента ФАН Владимира Тулина, который сейчас находится в Стамбуле, анонс первой молитвы в соборе Святой Софии вызвал огромный ажиотаж.

В 1453 году Софийский собор был обращен в мечеть, а позже, в 1935 году Мустафа Кемаль Ататюрк превратил его в музей. В настоящее время Анкара по инициативе главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сделала шаг в прошлое, вернув собору статус мечети.

"Было подчеркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия", — сообщила пресс-служба Кремля.

В рамках прямого эфира, агентство свяжется с Тулиным, чтобы выяснить нынешнюю обстановку вокруг собора. Также ФАН обсудит с экспертами, чем грозит мировой культуре смена статуса собора Святой Софии.

Прямой эфир можно посмотреть 24 июля в 12:00 по ссылке.