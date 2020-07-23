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 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

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Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

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20:46   23 Июля 2020
Экономика

Эксперт оценил последствия перехода расходов по страхованию при ипотеке на банки

Эксперт оценил последствия перехода расходов по страхованию при ипотеке на банки

Некоторые россияне не смогут покупать жилье в ипотеку, если российские банки возьмут на себя расходы по оформлению страховок при выдаче кредита, полагает эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Нововведения Банка России коснутся способов приобретения страховых полисов, которые необходимы при оформлении ипотечного займа. Сейчас клиент может самостоятельно купить полис в любой страховой компании. Вскоре этим будут заниматься кредитные организации.

В настоящий момент граждане со смертельным диагнозом имеют возможность заключить договор на приобретение жилья в ипотеку, однако изменения ЦБ РФ могут этому помешать, передает слова Барсукова URA.RU.

У новой меры есть и свои плюсы. Повысится прозрачность ставки, исчезнут скрытые платежи по ипотечному договору, вырастет конкуренция между банками, отметил специалист.

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Автор: Юлия Яковлева
#цб рф #ипотека #барсуков #страховки

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