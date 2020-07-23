Эксперт оценил последствия перехода расходов по страхованию при ипотеке на банки

Некоторые россияне не смогут покупать жилье в ипотеку, если российские банки возьмут на себя расходы по оформлению страховок при выдаче кредита, полагает эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Нововведения Банка России коснутся способов приобретения страховых полисов, которые необходимы при оформлении ипотечного займа. Сейчас клиент может самостоятельно купить полис в любой страховой компании. Вскоре этим будут заниматься кредитные организации.

В настоящий момент граждане со смертельным диагнозом имеют возможность заключить договор на приобретение жилья в ипотеку, однако изменения ЦБ РФ могут этому помешать, передает слова Барсукова URA.RU.

У новой меры есть и свои плюсы. Повысится прозрачность ставки, исчезнут скрытые платежи по ипотечному договору, вырастет конкуренция между банками, отметил специалист.