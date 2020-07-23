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 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

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Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
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20:30   23 Июля 2020
Экономика

Представитель биржи криптовалют оценила принятый Госдумой закон об электронных деньгах

Представитель биржи криптовалют оценила принятый Госдумой закон об электронных деньгах

Госдума РФ окончательно приняла закон о криптовалютах. О том, что это значит для россиян, рассказала директор по развитию криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич.

Она отметила, то закон позволит с 1 января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, однако запретит ее в качестве платежного средства на территории РФ. По словам Станкевич, запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства справедлив, так как в этом качестве Bitcoin мало кого интересует.

Например, нельзя же в России оплатить товары в евро или долларах, главное - то, что их можно обменять на рубли, уточняет журнал "Компания".

Однако радоваться легализации пока рано, поскольку принятый закон будет чем-то вроде глоссария, отмечает эксперт. "Впереди нас могут ждать сюрпризы", — добавила Станкевич.

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Автор: Руслан Неглинный
#закон #госдума рф #криптовалюты #exmo

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