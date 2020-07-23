Представитель биржи криптовалют оценила принятый Госдумой закон об электронных деньгах

Госдума РФ окончательно приняла закон о криптовалютах. О том, что это значит для россиян, рассказала директор по развитию криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич.

Она отметила, то закон позволит с 1 января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, однако запретит ее в качестве платежного средства на территории РФ. По словам Станкевич, запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства справедлив, так как в этом качестве Bitcoin мало кого интересует.

Например, нельзя же в России оплатить товары в евро или долларах, главное - то, что их можно обменять на рубли, уточняет журнал "Компания".

Однако радоваться легализации пока рано, поскольку принятый закон будет чем-то вроде глоссария, отмечает эксперт. "Впереди нас могут ждать сюрпризы", — добавила Станкевич.