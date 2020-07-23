Экономист Грибов оценил ситуацию в российской экономике
Российское правительство направляет колоссальные средства на стимулирование потребительского спроса и восстановление экономической активности, считает доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами для обеспечения национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавируса.
По словам экономиста, Россия, безусловно, выбрала правильную стратегию, поддерживая бизнес и нуждающиеся группы населения. Предпринятые правительством меры в перспективе должны принести отдачу благодаря росту предпринимательства и восстановления платежеспособного спроса, рассказал Грибов ФБА "Экономика сегодня".
Эксперт добавил, что крупные инфраструктурные проекты всегда дают отсроченный эффект на экономику, образуя вокруг себя дополнительные бизнес-проекты и рабочие места, вместе с тем улучшая логистику и стимулируя торговлю.