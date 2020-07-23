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Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
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20:25   23 Июля 2020
Экономика

Экономист Грибов оценил ситуацию в российской экономике

Экономист Грибов оценил ситуацию в российской экономике

Российское правительство направляет колоссальные средства на стимулирование потребительского спроса и восстановление экономической активности, считает доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами для обеспечения национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам экономиста, Россия, безусловно, выбрала правильную стратегию, поддерживая бизнес и нуждающиеся группы населения. Предпринятые правительством меры в перспективе должны принести отдачу благодаря росту предпринимательства и восстановления платежеспособного спроса, рассказал Грибов ФБА "Экономика сегодня".

Эксперт добавил, что крупные инфраструктурные проекты всегда дают отсроченный эффект на экономику, образуя вокруг себя дополнительные бизнес-проекты и рабочие места, вместе с тем улучшая логистику и стимулируя торговлю.

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Автор: Илья Романович
#инфраструктура #бизнес #экономика россии #грибов #восстановление экономики

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