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 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала
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20:22   23 Июля 2020
Общество

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный объявил о ликвидации организации, чтобы повысить свой низкий рейтинг, считает ведущий программы "Прекрасная Россия бу-бу-бу" Виталий Серуканов.

Серуканов обсудил в эфире своей программы интерес СМИ к ликвидации ФБК. Ведущий считает, что Навальный пытается таким способом воскресить свою репутацию в либеральном обществе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Навальный заявил 20 июля о ликвидации ФБК по причине многомиллионных долгов. Во время заявления основатель "фонда" попросил у своих подписчиков пожертвования на новые провокационные кампании.

План Навального по дискредитации голосования по поправкам к Конституции был провален, также он "атаковал" подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, из-за чего его рейтинги упали. По мнению Серуканова, теперь Навальный пытается вызвать жалость со стороны СМИ и восстановить свои позиции.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #фбк #серуканов

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