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Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

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 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала
Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
20:11   23 Июля 2020
Политика

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м

Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м

Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в заведениях площадью менее 50 квадратных метров в многоквартирных домах. Текст документа опубликован на сайте администрации города.

Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно новому проекту, алкоголь можно будет продавать только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, располагающих залом обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#санкт-петербург #алкоголь #беглов #бар

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