Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в заведениях площадью менее 50 кв. м

Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в заведениях площадью менее 50 квадратных метров в многоквартирных домах. Текст документа опубликован на сайте администрации города.

Он вступит в силу с 1 января 2021 года. Согласно новому проекту, алкоголь можно будет продавать только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, располагающих залом обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.