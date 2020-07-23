Американские журналисты пришли в восторг от советского шагающего экскаватора

Советский шагающий экскаватор ЭШ 6/45 стал объектом пристального внимания американских журналистов, восхитившихся техникой, созданной в СССР, пишут СМИ.

Работа старого ржавого экскаватора советского производства на карьерах Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината в Днепропетровске на территории Украины попала на видео, передает телеканал "Звезда". Ролик запечатлел, как экскаватор весьма необычно передвигается при помощи своих массивных "ног".

Шагающий экскаватор родом из СССР настолько поразил журналистов из США, что они посвятили целый материал ЭШ 6/45. По их словам, эта машина будто бы из культовой саги Джорджа Лукаса "Звездные войны", настолько необычный у экскаватора внешний вид и способ передвижения.