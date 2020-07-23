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Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

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20:01   23 Июля 2020
Армия

Американские журналисты пришли в восторг от советского шагающего экскаватора

Американские журналисты пришли в восторг от советского шагающего экскаватора

Советский шагающий экскаватор ЭШ 6/45 стал объектом пристального внимания американских журналистов, восхитившихся техникой, созданной в СССР, пишут СМИ.

Работа старого ржавого экскаватора советского производства на карьерах Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината в Днепропетровске на территории Украины попала на видео, передает телеканал "Звезда". Ролик запечатлел, как экскаватор весьма необычно передвигается при помощи своих массивных "ног".

Шагающий экскаватор родом из СССР настолько поразил журналистов из США, что они посвятили целый материал ЭШ 6/45. По их словам, эта машина будто бы из культовой саги Джорджа Лукаса "Звездные войны", настолько необычный у экскаватора внешний вид и способ передвижения.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #экскаватор #ЭШ 6/45

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