Бабурин объяснил, какие качества отличают настоящего патриота

Любовь к Родине — это в первую очередь способность человека идти на самопожертвование ради благополучия своей страны, заявил лидер политической партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

В интервью Медиагруппе "Патриот" он отметил, что свою политическую и общественную карьеру строил, исходя из общепринятых критериев справедливости. Руководствуясь этими же принципами, после окончания аспирантуры в Ленинграде Бабурин вернулся в родной Омск, где продолжил работать в альма-матер. По его словам, еще тогда он сформулировал ключевые идеи, которые продолжает отстаивать по сей день.

"Главное — это соединить патриотизм, демократию и эффективную экономику. И этим принципам я верен до сих пор", — заявил Бабурин.

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук провел встречу с известным российским политиком, государственным деятелем Сергеем Бабуриным 17 июля. Полный текст интервью опубликован на сайте медиагруппы.