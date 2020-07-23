Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, обсудив стратегическую стабильность. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

В ходе диалога лидеры государства также уделили внимание вопросу контроля над вооружениями с учетом особой ответственности РФ и США. Путин и Трамп подтвердили важность двусторонних консультаций по стратегической стабильности и вооружениям, включая СНВ-3.

Политики отметили высокую значимость инициативы России о проведении саммита, в котором примут участие страны-постоянные члена Совета Безопасности ООН. По итогу диалога стало понятно, что обе стороны настроены на развитие торгово-экономического взаимодействия.