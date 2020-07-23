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Россиянам не стоит лететь в Турцию из-за роста числа заболевших COVID-19 турок

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 Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала

Серуканов: ликвидацией ФБК Навальный надеется спастись от провала
Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

Обстановка в Закавказье и Ливии стала предметом обсуждения глав МИД РФ и Турции

 Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"

Первая молитва исламистов в соборе Святой Софии будет показана в эфире ФАН и "Патриот"
Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

Ресурсы, логистика, оборона: почему США опоздали на вечеринку России в Арктике

 Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»

Полиция Канады встала на защиту памятника дивизии СС «Галичина»
19:55   23 Июля 2020
Политика

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, обсудив стратегическую стабильность. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

В ходе диалога лидеры государства также уделили внимание вопросу контроля над вооружениями с учетом особой ответственности РФ и США. Путин и Трамп подтвердили важность двусторонних консультаций по стратегической стабильности и вооружениям, включая СНВ-3.

Политики отметили высокую значимость инициативы России о проведении саммита, в котором примут участие страны-постоянные члена Совета Безопасности ООН. По итогу диалога стало понятно, что обе стороны настроены на развитие торгово-экономического взаимодействия.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #путин #кремль #трамп

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