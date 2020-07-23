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19:45   23 Июля 2020
Армия

Журналист из США рассказал, почему российские корабли "Зубр" являются уникальными

Журналист из США рассказал, почему российские корабли "Зубр" являются уникальными

Российские боевые корабли на воздушной подушке "Зубр" являются единственными в мире вооруженными представителями в своем классе, пишут американские журналисты.

Минобороны России накануне опубликовало видеоролик, в котором показан процесс учений войск Калининградской области с применением десантного корабля "Евгений Кочешков" проекта 12322 "Зубр". На это обратил внимание журналист Popular Mechanics Кайл Мизоками, перевод статьи которого представило издание "ПолитРоссия".

Корабли проекта "Зубр" являются единственными морскими единицами техники на воздушной подушке, оснащенными вооружением, пишет обозреватель. Он отметил, что "Евгений Кочешков" является одним из двух подобных кораблей, созданных в Санкт-Петербурге в 1991 году. Мизоками подчеркнул, что посредством подобной техники можно осуществлять перевозки большого количества десанта на короткие расстояния.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #корабль #зубр #popular mechanics #евгений кочешков

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