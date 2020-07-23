"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

Помимо подтверждения независимости от Олега Дерипаски, "Группа ГАЗ" каждый квартал также должна будет предоставлять в минфин финансовый отчет, согласно постановлению Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Группа ГАЗ" теперь будет обязана заявлять каждый месяц, что все ее действия и решения принадлежат совету директоров и акционерам и с интересами Олега Дерипаски или иного включенного в санкционный список OFAC лица политика компании никоим образом не связана.

Обязательным станет формирование аудированного финансового отчета по истечению каждого квартала. Предоставлять нужно будет и протоколы заседаний совета директоров, документы об изменениях в его составе, а также заключенные с группой соглашения, сумма которых составит 5 миллионов долларов и выше.