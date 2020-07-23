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19:37   23 Июля 2020
Экономика

"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

"Группу ГАЗ" обязали ежемесячно подтверждать свою независимость от Дерипаски

Помимо подтверждения независимости от Олега Дерипаски, "Группа ГАЗ" каждый квартал также должна будет предоставлять в минфин финансовый отчет, согласно постановлению Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

"Группа ГАЗ" теперь будет обязана заявлять каждый месяц, что все ее действия и решения принадлежат совету директоров и акционерам и с интересами Олега Дерипаски или иного включенного в санкционный список OFAC лица политика компании никоим образом не связана.

Обязательным станет формирование аудированного финансового отчета по истечению каждого квартала. Предоставлять нужно будет и протоколы заседаний совета директоров, документы об изменениях в его составе, а также заключенные с группой соглашения, сумма которых составит 5 миллионов долларов и выше.

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Автор: Илья Романович
#минфин сша #дерипаска #"Группа ГАЗ"

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